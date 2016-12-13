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13 декабря 2016 г.

Ветераны ставропольского футбола получили по заслугам

Команда ветеранов ставропольского «Динамо»

В канун всемирного Дня футбола в Ставрополе прошла торжественная церемония награждения лауреатов краевого футбола минувшего года. Особых лестных эпитетов были удостоены ветераны ставропольского «Динамо», которые в 2016 году стали чемпионами ЮФО и СКФО сразу в двух возрастных категориях — 40 и 45 лет и старше, а также завоевали золотые медали в финале первенства России (старше 40 лет) и стали серебряными призерами ЮФО и СКФО (старше 50 лет). Главным организатором этих побед является наставник команды, председатель краевого комитета ветеранов футбола Юрий Федотов.

Министр физической культуры и спорта СК Роман Марков поздравил ветеранов с достойными выступлениями, подарил им спортивную форму и пообещал и в дальнейшем оказывать всяческую помощь и содействие.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161213/veterany_stavropolskogo_futbola_poluchili_po_zaslugam_98758.html
Фотография к статье Ветераны ставропольского футбола получили по заслугам
Команда ветеранов ставропольского «Динамо»
Команда ветеранов ставропольского «Динамо»
Фото Юрия Федотова
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