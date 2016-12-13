Ветераны ставропольского футбола получили по заслугам

В канун всемирного Дня футбола в Ставрополе прошла торжественная церемония награждения лауреатов краевого футбола минувшего года. Особых лестных эпитетов были удостоены ветераны ставропольского «Динамо», которые в 2016 году стали чемпионами ЮФО и СКФО сразу в двух возрастных категориях — 40 и 45 лет и старше, а также завоевали золотые медали в финале первенства России (старше 40 лет) и стали серебряными призерами ЮФО и СКФО (старше 50 лет). Главным организатором этих побед является наставник команды, председатель краевого комитета ветеранов футбола Юрий Федотов.

Министр физической культуры и спорта СК Роман Марков поздравил ветеранов с достойными выступлениями, подарил им спортивную форму и пообещал и в дальнейшем оказывать всяческую помощь и содействие.

http://www.stapravda.ru/20161213/veterany_stavropolskogo_futbola_poluchili_po_zaslugam_98758.html