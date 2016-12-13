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13 декабря 2016 г.

В Ставрополе устанавливают главную ёлку

Ставропольцы, как и вся наша большая страна, готовятся к встрече Нового года и Рождества. Всё больше огоньков и ярких украшений создают праздничное настроение. Вот и на центральной площади имени Ленина в краевом центре уже устанавливают главную ёлку Ставрополья — традиционно это искусственная 16-метровая красавица, укрепленная на металлическом каркасе, чтобы противостоять буйным ветрам. Именно здесь 16 декабря состоится официальная церемония, которая даст старт новогодним праздничным мероприятиям. А уже на следующий день, 17 декабря, тут откроется резиденция Деда Мороза, которая будет работать до 6 января 2017 года.

В праздничную ночь – с 31 декабря на 1 января – возле главной ёлочки развернется развлекательная программа под названием «Новогодняя киноночь».

Е. ВИКТОРОВА
http://www.stapravda.ru/20161213/v_stavropole_ustanavlivayut_glavnuyu_elku_98774.html
Фотография к статье В Ставрополе устанавливают главную ёлку
В Ставрополе устанавливают главную ёлку. Погода тоже старается – падает снег, создавая новогоднее настроение!
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