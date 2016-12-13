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13 декабря 2016 г.

В Ставрополе состоялось первенство города по спортивному ориентированию

В Ставрополе состоялось первенство города по спортивному ориентированию

В сложных погодных условиях в парке Победы краевого центра прошел заключительный V этап открытого личного первенства Ставрополя по спортивному ориентированию, собравший более 100 спортсменов, в том числе детей из Ставрополя, Пятигорска и Армавира.

По итогам всех пяти этапов победителями стали Елизавета Ледовская и Ирина Ефремова; Арина Гончарук и Анжела Зайцева; Кристина Степанова, Екатерина Кириченко и Анастасия Радомская; Алексей Григорьев и Александр Харитонов; Вадим Беспалов и Максим Бондаренко (все из Ставрополя); пятигорчане Андрей Галичкин, Виталий и Анастасия Заборские; Олег Жиров (Шпаковская ДЮСШ) и Виталий Степанович (Армавир).

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161213/v_stavropole_sostoyalos_pervenstvo_goroda_po_sportivnomu_orienti_98763.html
Фотография к статье В Ставрополе состоялось первенство города по спортивному ориентированию
В Ставрополе состоялось первенство города по спортивному ориентированию
В Ставрополе состоялось первенство города по спортивному ориентированию
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