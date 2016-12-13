В Ставрополе прошла конференция о межэтнических отношениях

В краевой столице прошла ежегодная городская научно-практическая конференция «Ставрополь – город межэтнического согласия и межконфессионального диалога». Традиционно за круглым столом собрались представители краевых и муниципальных органов власти, правоохранительных органов, руководители национально-культурных, казачьих, религиозных и молодежных объединений, ученые, студенты, педагоги. Как отмечали участники конференции, сегодня все национальные диаспоры и конфессии в Ставрополе работают сообща. В городе удается сохранять баланс, который позволяет с уверенностью смотреть в завтрашний день. Тем не менее, чтобы противостоять современным вызовам требуется планомерная, настойчивая работа. Одно из самых актуальных направлений совместной деятельности органов власти и общественных объединений – борьба с распространением наркотиков.

А. ФРОЛОВ

http://www.stapravda.ru/20161213/v_stavropole_proshla_konferentsiya_o_mezhetnicheskikh_otnosheniy_98727.html