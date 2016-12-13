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13 декабря 2016 г.

В Ставрополе мужчина сломал девушке челюсть за отказ познакомиться

Суд

Прокуратура Промышленного района Ставрополя направила в суд уголовное дело в отношении ранее судимого М. Айчаракова. Он обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью девушке. В августе поздним вечером Айчараков в парке «Победы» краевого центра затеял ссору с незнакомой девушкой из-за ее отказа знакомиться с ним. Ссора закончилась ударом кулаком в лицо и, как следствие, переломом нижней челюсти. Эксперты оценили урон здоровью жертвы как вред средней тяжести. Максимальное наказание, которое грозит Айчаракову – лишение свободы на срок до трех лет, подчеркнули в прокуратуре Промышленного района.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161213/v_stavropole_muzhchina_slomal_devushke_chelyust_za_otkaz_poznako_98778.html
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