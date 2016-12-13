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13 декабря 2016 г.

В Предгорном районе в тройном ДТП пострадал один человек

В Предгорном районе произошло тройное ДТП

12 декабря в 16 часов на 5-м километре автодороги «Лермонтов – Черкесск» водитель автомобиля «Киа Венга», поворачивая налево, не уступила дорогу движущемуся по равнозначной дороге автомобилю «Хендай Солярис». Машины врезались друг в друга, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате столкновения «Хендай» по инерции продолжил движение и влетел в «Фольксваген Транспортер». С травмой головы была госпитализирована водитель «Хендая» – 54-летняя жительница КЧР. За рулем «Киа» также находилась женщина – 40-летняя жительница Лермонтова.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161213/v_predgornom_rayone_v_troynom_dtp_postradal_odin_chelovek_98772.html
Фотография к статье В Предгорном районе в тройном ДТП пострадал один человек
В Предгорном районе произошло тройное ДТП
В Предгорном районе произошло тройное ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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