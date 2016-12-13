В Кочубеевском районе грузовая «ГАЗель» сбила велосипедиста

12 декабря в 6 часов утра водитель «ГАЗели» на 10-м километре дороги «Невинномысск – Эрсакон» не выдержал необходимый боковой интервал при обгоне опережении двигавшегося впереди велосипедистки и сбил ее, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 44-летняя жительница Кочубеевского района доставлена в больницу с травмой плеча.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161213/v_kochubeevskom_rayone_gruzovaya_gazel_sbila_velosipedista_98765.html