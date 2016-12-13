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13 декабря 2016 г.

В аэропорту Ставрополя взлетно-посадочную полосу реконструируют в 2018 году

На 2018 год намечена долгожданная реконструкция взлетно-посадочной полосы ставропольского аэропорта. Стоимость проекта составит чуть более миллиарда рублей. Предполагается, что после этого краевой центр сможет принимать все типы воздушных судов, и соответственно, уже с большей уверенностью можно будет говорить о расширении географии полетов из Ставрополя. 

«СП» в свое время сообщала, что  «реанимация» полосы, давно не видевшей машстабного ремонта, изначально планировалась на 2015 год. Однако заминку вызвали трудности, связанные с бюджетным финансированием проекта. Тем не менее, ключевой момент не изменился: затраты полностью берет на себя федеральная казна, а на бюджете региона – заботы по обустройству инфраструктуры. 

К слову, обновление аэропорта Ставрополя продолжается и сейчас. До конца года должны финишировать ремонтные работы в залах прилета и вылета. 

Напомним, новая взлетно-посадочная полоса минераловодскоо аэропорта серьезно оживила его работу, позволив значительно нарастить мощности. Она была построена в рамках федеральных программ. Полоса оснащена новейшим светосигнальным, радиотехническим, навигационным оборудованием и принимает все типов воздушных судов как российского, так и зарубежного производства. 

Юлия ПЛАТОНОВА
http://www.stapravda.ru/20161213/v_aeroportu_stavropolya_vzletnoposadochnuyu_polosu_rekonstruiruy_98752.html
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