Участники IV форума СМИ СКФО познакомились с «Центром природы Кавказа» / «Ставропольская правда» от 14 декабря 2016 г.

Ключевые мероприятия регионов Северного Кавказа в рамках Года экологии обсудили на круглом столе в рамках IV форума СМИ СКФО.

Участие в нем приняли заместитель гендиректора АНО «Центр природы Кавказа» Сааду Казиев, заместитель генерального директора по региональному взаимодействию АО «Курорты Северного Кавказа» Сулейман Вагапов, а также руководители органов исполнительной власти по охране окружающей среды регионов Северного Кавказа.

Как рассказал Сулейман Вагапов, деятельность Центра природы Кавказа, учредителем которого является компания «Курорты Северного Кавказа», направлена на сохранение редких видов флоры и фауны Северного Кавказа, а также развитие экологического туризма и экологическое просвещение населения региона.

Ключевые проекты центра – восстановление популяции переднеазиатского леопарда на Северном Кавказе, сохранение популяции таких редких видов, как европейский зубр, самшит колхидский, черноморский дельфин, каспийский тюлень, эйзенамская форель. Кроме того организация занимается развитием молодежного природоохранного движения и развитием экологического туризма на Северном Кавказе.

«В преддверии Года экологии у нас большое количество планов и задач, которые мы хотели бы реализовать, и все они связаны с сохранением редких видов этого региона. Мы заинтересованы в том, чтобы обсудить с регионами возможности нашего сотрудничества в рамках Года экологии, потому что сохранение редких видов – это общая задача всех заинтересованных сторон. Участие в этом должны принимать органы власти, такие специализированные организации, как наша, а также ученые, эксперты. Мы надеемся, что в рамках Года экологии мы сможем существенно продвинуться в реализации этих проектов», – рассказала советник генерального директора АНО «Центр природы Кавказа» Наталья Вавилова.

В рамках круглого стола регионы рассказали о своих планах мероприятий, приуроченных к Году экологии в России.

Кроме того, Центр природы Кавказа представил проекты соглашений о стратегическом партнерстве между организацией и регионами Северного Кавказа, которые адаптированы под специфику каждого региона СКФО. Подписание документа о сотрудничестве планируют к февралю 2017 года.

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Напомним, что форум СМИ Северного Кавказа проходил в Пятигорске 8 – 9 декабря. Организатор мероприятия – Центр современной кавказской политики при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в СКФО и правительства Ставропольского края. Ежегодно свою площадку для проведения форума предоставляет конгресс-отель «Интурист». Помощь в перевозках участников оказывает аэропорт Минеральные Воды. Генеральным спонсором IV форума СМИ Северного Кавказа является компания «Курорты Северного Кавказа».

Центр современной Кавказской политики

http://www.stapravda.ru/20161213/uchastniki_iv_foruma_smi_skfo_poznakomilis_s_tsentrom_prirody_ka_98785.html