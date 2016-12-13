Сбербанк помогает заемщикам регистрировать права на недвижимость

Ипотечный портфель Ставропольского отделения ПАО Сбербанк превысил 30 миллиардов рублей. Жилищный кредит, позволивший достичь этой отметки, получил житель краевой столицы Станислав Парамзин.

Его семья давно мечтала о собственной квартире, и вот теперь их желание сбылось. Помимо кредита, Станислав также воспользовался и недавно появившейся в Сбербанке услугой электронной регистрации права собственности. С ее запуском клиентам теперь не нужно самим посещать Управление Росреестра или МФЦ, а можно просто подать все необходимые для регистрации документы в электронном виде прямо в офисе Сбербанка, который после подписания кредитного договора передает документы в Росреестр, и уже через 5-7 дней собственник получает документы на электронную почту. До недавнего времени эта услуга была доступна только тем, кто приобретал квартиры на вторичном рынке и земельные участки без построек. С 1 декабря 2016 года ею могут воспользоваться и покупатели жилья в новостройках. С момента старта нового сервиса в Сбербанке с его помощью оформили право собственности уже более 60 жителей Ставропольского края.

Эта и другие технологические новинки, как, например, «Личный кабинет заемщика», а также снижение банком процентных ставок по ипотеке сделали ее еще более популярной у жителей региона. С начала текущего года Ставропольское отделение Сбербанка выдало более 6570 ипотечных кредитов на общую сумму 7,8 млрд рублей, что на 9,4% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

– То, что ставропольцы по-прежнему активно берут жилищные займы в нашем банке, говорит об их высоком доверии, уверенности в надежности Сбербанка. И со своей стороны мы делаем все, чтобы ипотечное кредитование становилось еще более доступным и комфортным для населения, – прокомментировала заместитель управляющего Ставропольским отделением ПАО СбербанкТамара Евдокушина.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161213/sberbank_pomogaet_zaemschikam_registrirovat_prava_na_nedvizhimos_98753.html