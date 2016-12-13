С начала года Ставропольский филиал Россельхозбанка направил на развитие АПК более 5 млрд рублей
С начала 2016 года Ставропольский филиал АО «Россельхозбанк» выдал аграриям в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы более 5 млрд рублей.
Кредитные программы Россельхозбанка позволяют сельхозтоваропроизводителям привлекать как краткосрочные кредиты (до 1 года) на проведение сезонных работ, приобретение кормов и пополнение оборотных средств, так и долгосрочные кредиты на развитие производства, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), приобретение племенных сельскохозяйственных животных, техники и оборудования.
«Россельхозбанк является значимым участником Государственной программы развития сельского хозяйства, и в своей деятельности уделяет приоритетное внимание финансированию перспективных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Таким образом, мы стремимся максимально способствовать динамичному развитию агропромышленного комплекса региона», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.