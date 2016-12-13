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13 декабря 2016 г.

С начала года Ставропольский филиал Россельхозбанка направил на развитие АПК более 5 млрд рублей

Россельхозбанк

С начала 2016 года Ставропольский филиал АО «Россельхозбанк» выдал аграриям в рамках Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013-2020 годы более 5 млрд рублей.

Кредитные программы Россельхозбанка позволяют сельхозтоваропроизводителям привлекать как краткосрочные кредиты (до 1 года) на проведение сезонных работ, приобретение кормов и пополнение оборотных средств, так и долгосрочные кредиты на развитие производства, строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм), приобретение племенных сельскохозяйственных животных, техники и оборудования.

«Россельхозбанк является значимым участником Государственной программы развития сельского хозяйства, и в своей деятельности уделяет приоритетное внимание финансированию перспективных проектов в сельскохозяйственной отрасли. Таким образом, мы стремимся максимально способствовать динамичному развитию агропромышленного комплекса региона», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161213/s_nachala_goda_stavropolskiy_filial_rosselkhozbanka_napravil_na__98754.html
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