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13 декабря 2016 г.

Проблемы профессионального образования обсудили в Невинномысске

Межрегиональная научно-практическая конференция прошла на базе Невинномысского государственного гуманитарно-технического института. Форум, организованный под эгидой министерства образования и молодежной политики СК, объединил без малого 200 участников, приехавших из разных субъектов СКФО.

Руководители и педагогические работники вузов, аспиранты, студенты, представители бизнес-сообществ рассмотрели проблемы и перспективы развития системы профессионального образования. Как было отмечено, сегодня растет потребность в грамотных специалистах среднего звена для развития наукоемких и высокотехнологичных производств. Подготовка таких кадров требует изменений в образовательном процессе.

Научный анализ потребности в кадровых ресурсах, повышение квалификации педагогических кадров – вот на что должна ориентироваться в настоящий момент система профобразования, отметили участники конференции. Также необходимо широко внедрить модель дуального образования, когда практическая часть профессиональной подготовки проходит на рабочем месте, а теоретическая часть – на базе образовательного учреждения.

Александр МАЩЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161213/problemy_professionalnogo_obrazovaniya_obsudili_v_nevinnomysske_98760.html
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Проблемы и перспективы системы профессионального образования рассмотрели на конференции в Невинномысске
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Проблемы профессионального образования обсудили в Невинномысске
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