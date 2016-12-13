Педагогическое турне для молодых учителей края организовали в Кочубеевском районе

На базе школы № 16 села Казьминского Кочубеевского района по инициативе Ставропольской краевой организации профсоюза работников народного образования и науки РФ для молодых педагогов края провели образовательное турне.

Речь шла об адаптации вчерашних выпускников педвузов к работе в школе, о возможностях их профессионального и личностного роста. Коснулись и вопроса профориентационной работы со школьниками и привлечения их в учительскую профессию. Состоялось также обсуждение социальных проектов, авторы которых, молодые учителя, претендуют на получение соответствующей грантовой поддержки.

Завершилось турне награждением победителей и призеров профсоюзного смотра «Социальное партнерство – путь к гармоничным трудовым отношениям!».

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161213/pedagogicheskoe_turne_dlya_molodykh_uchiteley_kraya_organizovali_98755.html