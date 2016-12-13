Матрёну Наздрачёву, полного кавалера ордена Славы, поздравили в Ставрополе
9 декабря вся страна чествовала Героев Отечества. А в краевом центре в этот памятный день прошли десятки памятных мероприятий и встреч. Героиней дня, заслуженно удостоенная тёплых слов поздравления, была знаменитая Матрёна Семёновна Наздрачёва – одна из четырех женщин в России, ставших полными кавалерами ордена Славы. Как старого доброго друга встретили в семье ветерана главу Ставрополя А. Джатдоева. В теплой домашней обстановке, за кружкой чая он расспросил Матрёну Семёновну о здоровье, выразил слова благодарности за ее активную жизненную позицию. Вручил цветы и подарки.