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13 декабря 2016 г.

Матрёну Наздрачёву, полного кавалера ордена Славы, поздравили в Ставрополе

9 декабря вся страна чествовала Героев Отечества. А в краевом центре в этот памятный день прошли десятки памятных мероприятий и встреч. Героиней дня, заслуженно удостоенная тёплых слов поздравления, была знаменитая Матрёна Семёновна Наздрачёва – одна из четырех женщин в России, ставших полными кавалерами ордена Славы. Как старого доброго друга встретили в семье ветерана главу Ставрополя А. Джатдоева. В теплой домашней обстановке, за кружкой чая он расспросил Матрёну Семёновну о здоровье, выразил слова благодарности за ее активную жизненную позицию. Вручил цветы и подарки.

А. РУСАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161213/matrenu_nazdrachevu_polnogo_kavalera_ordena_slavy_pozdravili_v_s_98729.html
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