Двухмесячный малыш умер на Ставрополье, подавившись едой

Родившегося десятого сентября мальчика из Шпаковского района утром 20 ноября привезли в Грачевскую ЦРБ. У ребенка было затруднено дыхание. Его госпитализировали в реанимацию, но, несмотря на усилия врачей, он умер. Предварительно, причиной смерти ребенка стала еда, попавшая в дыхательные пути. Следственные органы проводят проверку, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161213/dvukhmesyachnyy_malysh_umer_na_stavropole_podavivshis_edoy_98769.html