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12 декабря 2016 г.

Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП

Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП

11 декабря в 19 часов 30 минут на 190-м километре автодороги «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» водитель автомашины «Лифан» съехал с дороги, авто опрокинулось, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу были доставлены 23-летний водитель и 44-летний пассажир, у обоих – сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Оказалось, что водитель лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/zhitel_stavropolya_lishennyy_voditelskikh_prav_ustroil_dtp_98739.html
Фотография к статье Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП
Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП
Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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