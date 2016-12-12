Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП

11 декабря в 19 часов 30 минут на 190-м километре автодороги «Ростов-на-Дону (от М-4 «Дон») – Ставрополь» водитель автомашины «Лифан» съехал с дороги, авто опрокинулось, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. В больницу были доставлены 23-летний водитель и 44-летний пассажир, у обоих – сотрясение головного мозга и закрытые черепно-мозговые травмы. Оказалось, что водитель лишен водительского удостоверения за нетрезвое вождение.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/zhitel_stavropolya_lishennyy_voditelskikh_prav_ustroil_dtp_98739.html