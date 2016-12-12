Житель Ставрополья, 15 лет скрывавшийся от правосудия, задержан в Красноярске
В Туркменском районе полицейские задержали мужчину, более 15 лет скрывавшегося от следствия находившийся в федеральном розыске. Он — из Летней Ставки, и в 2001 году в отношении него было возбуждено уголовное за кражу крупной суммы денег у односельчанки. Подозреваемому удалось скрыться. Сотрудники полиции долго искали его, не раз выезжали в другие регионы. Недавно было установлено местонахождение гражданина. Он был задержан в Красноярске, доставлен в Туркменский район и заключен под стражу, отметили в ГУ МВД России по краю.