Зарядиться праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»

Хотите еще сильней проникнутся ощущением новогодненго праздника? Тогда 22 декабря вам стоит посетить праздничный концерт «С Новым годом!», который пройдет в Ставропольском Дворце культуры и спорта. Духовой оркестр им. Д. Осиновского исполнит шедевры мировой и отечественной музыки, посвященные Новому году и Рождеству. Музыканты приглашают всех любителей искусства зарядиться празничным настроением.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/zaryaditsya_prazdnichnym_nastroeniem_stavropoltsam_pomozhet_kont_98735.html