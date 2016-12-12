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12 декабря 2016 г.

Зарядиться праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»

Зарядится праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»

Хотите еще сильней проникнутся ощущением новогодненго праздника? Тогда 22 декабря вам стоит посетить праздничный концерт «С Новым годом!», который пройдет в Ставропольском Дворце культуры и спорта. Духовой оркестр им. Д. Осиновского исполнит шедевры мировой и отечественной музыки, посвященные Новому году и Рождеству. Музыканты приглашают всех любителей искусства зарядиться празничным настроением.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/zaryaditsya_prazdnichnym_nastroeniem_stavropoltsam_pomozhet_kont_98735.html
Фотография к статье Зарядиться праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»
Зарядится праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»
Зарядится праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»
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