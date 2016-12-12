Юнармейцы Невинномысска примут участие в фестивале почетных караулов «Рубиновые звезды»

В жизни каждого человека есть дни, которые навсегда остаются в памяти. Для учащихся школ Невинномысска, собравшихся на Час мужества во Дворце детского творчества, сам необычный урок стал очень важным событием. Сначала ребятам рассказали об истории Дня Героев Отечества, ежегодно отмечаемого в России с 2007 года. Новая памятная дата России имеет глубокие исторические корни и, по сути, восстанавливает дореволюционный День георгиевских кавалеров.

История нашей страны богата на примеры самоотверженного и бескорыстного служения Отечеству. Так, с замиранием сердца слушали юные невинномысцы рассказ о подвиге величаевских подпольщиков. Во время оккупации фашистами Ставрополья, в селе Величаевское, что на востоке края, активно действовала подпольная комсомольская организация, возглавляемая Александром Скоковым.

Минирование дорог, сбор разведанных, помощь партизанам и частям регулярной армии – все делали комсомольцы для вклада в общую победу. Троих комсомольцев, в том числе Александра Скокова, схватили и расстреляли каратели. Подвиг наших земляков не забыт. На средства, собранные молодежью края, был сооружен памятник величаевским молодогвардейцам. А в 1965 году Александру Скокову посмертно присвоили звание Героя Советского Союза…

Ордена Боевого Красного знамени, Отечественной войны 1 степени, Красной звезды, медали «За отвагу» и «За боевые заслуги» – это еще не все награды ветерана войны Григория Алексеевича Сигачева, который пришел на встречу со школьниками. Воин-освободитель рассказал о своем боевом пути, о подвиге советского народа. Он также призвал ребят хорошо учиться, быть дисциплинированными. От себя добавим – именно Григорий Алексеевич не так давно стал инициатором создания в Невинномысске единого мемориального комплекса на месте братских могил воинов и мирных жителей, погибших от рук фашистов. В прошлом году, благодаря поддержке местной власти и неравнодушных людей, мемориал был торжественно открыт. Не случайно Григорий Сигачев в ходе Часа мужества призвал школьников ухаживать за воинскими захоронениями, также за памятными знаками, установленными в Невинномысске в честь героев Великой Отечественной.

Почетными гостями Урока мужества стали председатель регионального отделения общественной организации «Кремль» (объединяет выпускников Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР) Андрей Иванов и начальник штаба Ставропольского регионального отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического движения «Юнармия», подполковник Олег Сухачев.

Последний рассказал о целях и задачах юнармейского движения, которое было создано в этом году. Воспитание сильного, умного, красивого и здорового поколения патриотов, любящих свою родину и готовых её защищать – вот на что направлена деятельность Юнармии. В планах организации – несение юыми паторитами Вахт памяти, организация спортивных мероприятий, летних детских лагерей отдыха, налаживание работы различных кружков, проведение встреч, фестивалей…

В Невинномысск Олег Сухачев прибыл с важной миссией. Он принял в ряды юнармейцев пятерых часовых Поста №1 Невинномысска. Вот имена ребят, которые первыми вступили в Юнармию в городе химиков: Эдуард Марочкин, Никита Усачев, Олег Чирченко, Татьяна Креч и Яна Клопова. Сначала в аудиторию внес знамя Юнармии наставник перечисленных постовцев Юрий Писарев (он в свое время нес службу в Президентском полку). И вот в наступившей в аудитории тишине четко звучат в пять голосов слова клятвы юнармейца: «Клянусь всегда быть верным своему Отечеству и юнармейскому братству!». Значки Юнармии со звездой и орлом юным патриотам вручил Григорий Сигачев.

Стоит напомнить, что Пост №1, который представляют юнармейцы, был образован в Невинномысске у мемориала Огонь Вечной Славы в связи с 30-летием Победы над фашистской Германией и ни на один день не прерывал своей деятельности! Невинномысские постовцы – неоднократные победители профильных конкурсов и соревнований. Штаб юнармейского движения Пост № 1 города химиков был признан лучшим в крае по итогам межрегионального слёта отрядов Постов № 1 «Георгиевский парад».

Ну а недавно пятеро юнармейцев, пофамильно упомянутых выше, завоевали право представлять наш край на Всероссийском фестивале знаменных групп и почетных караулов «Рубиновые звезды». В составе группы – командир, знаменосец и три ассистента. Ребята уже на этой неделе отправятся в Москву и побывают в Кремле, в том числе в легендарном Президентском полку.

Выход со знаменем, поворот в движении, заступление на пост почетного караула, возложение корзины с цветами – в конкурсной программе есть это и многое другое. В том, что невинномысцы достойно представят регион на «Рубиновых звездах», сомнений нет. Так, после Урока мужества постовцы продемонстрировали четкое исполнение элементов строевой подготовки, а также образцовое выполнение строевых приёмов с карабином. Не только парни, но и девчонки управлялись с весьма тяжелым оружием так, словно это была почти невесомая пушинка. В общем, накануне поездки наших юнармейцев в столицу остается только пожелать им удачи!

http://www.stapravda.ru/20161212/yunarmeytsy_nevinnomysska_primut_uchastie_v_festivale_pochetnykh_98714.html