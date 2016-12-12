ВТБ выступил генеральным спонсором шестого форума крупнейших компаний СКФО

Корпоративный филиал ВТБ в СКФО поддержал шестой форум крупнейших компаний СКФО «Сделано на Северном Кавказе», организатором которого выступил журнал «Эксперт ЮГ», входящий в медиахолдинг «Эксперт». Мероприятие прошло в Кисловодске при поддержке Министерства по делам Северного Кавказа.

Форум собрал представителей федеральной и региональной власти, руководителей средних и крупных предприятий СКФО, институтов поддержки, бизнес-ассоциаций, представителей финансового и экспертного сообществ. Всего в мероприятии приняло участие около 150 человек.

Открылся шестой форум крупнейших компаний СКФО пленарным заседанием «Инвестиции в Северный Кавказ: перспективы региона глазами бизнеса», в котором принял участие руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО Александр Дыренко. Модератором дискуссии выступил генеральный директор и главный редактор журнала «Эксперт ЮГ» Владимир Козлов. В рамках заседания участники обсудили такие важные для округа вопросы, как развитие конкурентных преимуществ регионов СКФО для привлечения инвесторов, формирование эффективной конкуренции за инвестиции и многие другие.

Александр Дыренко, руководитель корпоративного филиала ВТБ в СКФО, так прокомментировал участие в форуме: «Банк ВТБ обладает большим багажом знаний и практическим опытом в реализации программ по предоставлению льготного финансирования для предприятий различных отраслей, занятых в производственной деятельности. В частности, ВТБ первым среди российских банков начал выдавать кредиты по программе стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой АО «Корпорация «МСП» совместно с Банком России, и на данный момент является абсолютным лидером по объему выданных кредитных средств в стране. Форум крупнейших компаний СКФО — площадка, где мы можем рассказать о существующей в банке практике руководителям предприятий Северного Кавказа, а также ответить на актуальные вопросы бизнес-сообщества».

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161212/vtb_vystupil_generalnym_sponsorom_shestogo_foruma_krupneyshikh_k_98742.html