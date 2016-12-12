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12 декабря 2016 г.

Вопросы от зарплаты до тарифов обсудили на трехсторонней комиссии Ставрополья

Состоялось последнее в этом году заседание краевой трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. Его провела координатор со стороны ПСК — заместитель председателя регионального правительства-министр финансов Л. Калинченко. Как и всегда, на совместное обсуждение представителей региональных властей, профсоюзов и работодателей вынесены проблемы, актуальные для всех участников краевого трехстороннего соглашения. В самом начале — поздравления, цветы и подарки. Их вручили победителям краевого конкурса «Эффективный коллективный договор — основа согласования интересов сторон социального партнерства».

В дальнейшем разговор пошел о тех вопросах, которые были основными на заседаниях этой комиссии в течение всего 2016 года. Прежде всего обсудили итоги движения по региональным «дорожным картам», старт которому был дан известными «майскими» указами Президента РФ в 2012 году. Одна из основных задач, поставленных главой государства — постепенно довести заработную плату работников бюджетных учреждений до величины средней зарплаты в регионе. По отчетам представителей всех краевых министерств, участвующих в таких программах, движение по этому направлению уже принесло определенные результаты. Средняя зарплата учителей, преподавателей вузов, профессиональных колледжей, врачей и среднего медперсонала в нашем крае уже на уровне а иногда даже выше среднерегиональной заработной платы. Меньше пока получают работники социальных учреждений, культуры, младший медицинский персонал, преподаватели учреждений дошкольного образования. Для того, чтобы поднять и их заработки, требуются не только вливания из бюджета, но и новые формы оплаты труда в зависимости от личного вклада каждого работника и от конечного достигнутого результата. Участники трехсторонней комиссии поручили краевым министерствам труда и социальной защиты, здравоохранения, культуры, образования и молодежной политики обеспечить в следующем году достижение целевых показателей средней зарплаты, предусмотренных «дорожными картами. А в срок до 1 марта в эти самые «дорожные карты» предстоит внести одно очень серьезное изменение. Дело в том, что в дальнейшем главным статистическим показателем будет не средняя зарплата в регионе, а среднемесячный доход от трудовой деятельности. Министерству финансов поручено рассмотреть вопрос о внесении изменений в краевой бюджет, предусматривающих средства на повышение зарплат для работников бюджетных учреждений.

Традиционным для трехсторонней комиссии в конце года стал и вопрос о предельных уровнях тарифов на услуги ЖКХ и естественных монополий для потребителей в нашем крае. Как доложил заместитель председателя региональной тарифной комиссии С. Губский, тарифы эти не станут неприятным новогодним сюрпризом для жителей Ставрополья. Вырастут они только во второй половине года. Ожидаемое увеличение — 3,7 процента. Впрочем, пока что о конкретном увеличении цен и тарифов говорить рано. Поскольку, многое будет зависеть от решений, которые будут приняты в федеральном Правительстве.

Члены краевой трехсторонней комиссии высказали пожелания своим коллегам из аналогичных комиссий в Благодарненском и Труновском районах по поводу того, как вести их работу более эффективно. Также на заседании обсудили доклад исполняющего обязанности управляющего регионального отделения Фонда социального страхования РФ А. Писаренко о том, как стимулировать работодателей заботиться о здоровье подчиненных и сокращать производственный травматизм.

Александр ЗАГАЙНОВ
http://www.stapravda.ru/20161212/voprosy_ot_zarplaty_do_tarifov_obsudili_na_trekhstoronney_komiss_98748.html
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