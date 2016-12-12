В Ставропольском крае стали чаще проводить ярмарки

На еженедельном рабочем совещании в правительстве Ставропольского края подвели предварительные итоги ярмарочной деятельности. Как рассказал первый зампред ПСК Николай Великдань, в текущем году в крае прошло 524 ярмарки, что на 5% больше, чем в прошлом. На торговых площадках реализовано около 8 тысячи тонн продукции на общую сумму свыше 740 миллионов рублей. Как было отмечено, ярмарки ставропольских товаропроизводителей пользуются традиционно высоким спросом у населения. Еженедельно их посещают, в среднем, 150 тысяч жителей края.

http://www.stapravda.ru/20161212/v_stavropolskom_krae_stali_chasche_provodit_yarmarki_98733.html