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12 декабря 2016 г.

В Ставрополе на конференции формировали антикоррупционное мировоззрение

В преддверии Международного Дня борьбы с коррупцией в Ставрополе прошла большая научно-практическая конференция, посвященная этой недоброму явлению. Ее организаторами выступили министерство образования и молодежной политики края, ставропольский филиал Московского педагогического государственного университета. В обсуждении приняли участие представители из всех территорий края: власть, правоохранительные органы, учителя школ и преподаватели вузов, родители.

Начал разговор министр образования и молодежной политики края Е. Козюра. Он заметил, что проделана большая работа в вопросе формирования антикоррупционного мировоззрения. Так, например, в образовательных организациях регулярно проходят общешкольные родительские собрания, через официальные сайты ведомств налажена «обратная связь», работает «телефон доверия» по вопросам коррупции. Министр особо отметил: в этом году были приняты дополнительные меры по предупреждению «не правовых» настроений во время выпускных экзаменов.

Присутствующие на конференции высказывали разные мнения. Кто-то даже дал такое определение: коррупция относится к подвиду девиантного поведения. Ее нельзя минимизировать лишь силовыми или законодательными методами. Нетерпимости к коррупции нужно прививать через воспитание. Тем более, статистика показывает, что такие модели поведения особенно присущи современной молодежи, которая выбирает их в качестве приоритетного способа решения возникающих проблем.

После пленарного заседания работа продолжилась по секциям, где участники обсудили «Проблемные вопросы исполнения законодательства о противодействии коррупции в сфере образования», «Формирование мотивации антикоррупционного поведения», «Современные формы антикоррупционного просвещения учащихся во внеурочное время», «Роль семьи в нравственном воспитании подростков».

На конференции прозвучало: большая работа ведется над устранением самой возможности получения взяток чиновниками любых организаций или учреждений. Напомним, по официальным данным, на Ставрополье выявлено 358 преступлений коррупционной направленности, в том числе 114 правонарушений, совершенных представителями органов власти. Раскрыт ряд фактов коррупции в системе здравоохранения, образования, в правоохранительных органах.

А по итогам конференции была принята Резолюция. Документ получился содержательным, определил порядок действий, которые позволят совершить позитивный перелом в данном вопросе.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/v_stavropole_na_konferentsii_formirovali_antikorruptsionnoe_miro_98736.html
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