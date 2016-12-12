В Курском районе при столкновении с деревом погиб водитель

11 ноября на 45-м километре автодороги «Стодеревская – Серноводское – Уваровское» водитель автомобиля «ВАЗ-21074» не справился с управлением, слетел с дороги и врезался в дерево, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. 36-летний водитель, житель села Русского Курского района, скончался на месте происшествия. Причиной ДТП, считают специалисты, могла стать усталость или сон водителя.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/v_kurskom_rayone_pri_stolknovenii_s_derevom_pogib_voditel_98740.html