В День Конституции РФ в Буденновске состоялось торжественное вручение паспортов

12 декабря в День Конституции Российской Федерации в городском Доме Культуры Буденновска прошло торжественное вручение паспортов России школьникам, которым исполнилось14 лет. Аналогичные мероприятия прошли во всех городах и районах Ставрополья, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/v_den_konstitutsii_rf_v_budennovske_sostoyalos_torzhestvennoe_vr_98751.html