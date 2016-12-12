Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
12 декабря 2016 г.

В День Конституции РФ в Буденновске состоялось торжественное вручение паспортов

12 декабря в День Конституции Российской Федерации в городском Доме Культуры Буденновска прошло торжественное вручение паспортов России школьникам, которым исполнилось14 лет. Аналогичные мероприятия прошли во всех городах и районах Ставрополья, отметили в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/v_den_konstitutsii_rf_v_budennovske_sostoyalos_torzhestvennoe_vr_98751.html
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Общество
Дед Мороз из Великого Устюга водил хоровод вокруг ёлки в Ставрополе
В День Конституции РФ в Буденновске состоялось торжественное вручение паспортов
Мостик «Дамский каприз» в Кисловодске сохранит исторический облик
Вопросы от зарплаты до тарифов обсудили на трехсторонней комиссии Ставрополья
Сотрудники УИС Ставрополья провели «Урок мужества» для школьников
Буденновский район
2-летняя девочка получила ожоги кипятком в яслях на Ставрополье
В Буденновском районе водитель, лишенный прав, наехал на стоящий «КамАЗ»
После ДТП в Буденновском районе водитель потерял память
Житель Ставрополья пытался скрыть убийство отца
ВТБ профинансировал сельхозпредприятие «Русь»

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!