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12 декабря 2016 г.

Три человека погибли в ДТП под Ставрополем

12 декабря, около 13 часов на 8-м километре автодороги «Подъезд к городу Ставрополю» водитель автомашины «Шевроле Лачетти», двигаясь со стороны Невинномысска к Ставрополю, не выдержал безопасной дистанции до впереди идущего «КамАЗа» и столкнулся с ним, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю. «Шевроле» получил значительные технические повреждения. От полученных травм на месте происшествия погибли 30-летний водитель и два пассажира – двое мужчин и женщина, все жители Петровского района. Водитель «КамАЗа» не пострадал. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, движение идет в штатном режиме.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/tri_cheloveka_pogibli_v_dtp_pod_stavropolem_98737.html
Фотография к статье Три человека погибли в ДТП под Ставрополем
Три человека погибли в ДТП под Ставрополем
Три человека погибли в ДТП под Ставрополем
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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