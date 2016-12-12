Свои Дедушка Мороз и Снегурочка появились в Ставропольском крае

12 декабря на телекомпании «Своё ТВ» прошла презентация Ставропольских Деда Мороза и Снегурочки. На этом событии побывал фотокорреспондент «Ставропольской правды» Дмитрий Степанов.

Надо сказать, что впервые у края появились свои новогодние волшебники. Ставропольский Дед Мороз обладает уникальной способностью: даже при небольшой минусовой температуре он может создать у людей ощущение жуткого холода. Кафтаны Дедушки Мороза и Снегурочки сшиты с учетом специфики нашего региона: украшают их вышитые золотые колосья и мех ставропольской норки!

Поближе познакомится с волшебными героями можно будет 14 декабря – в Ставрополе пройдет большая пресс-конференция.

Л. ОГАНЕСОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/svoi_dedushka_moroz_i_snegurochka_poyavilis_v_stavropolskom_krae_98722.html