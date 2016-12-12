Ставропольские автоинспекторы спасли от холода мать с ребенком
Холодно на дорогах Ставрополья. И снежно. На трассе «Новоалександровск – станица Григорополисская» вводилось ограничение движения для всех видов транспорта. Наряды ДПС круглосуточно следили за дорогой, «вели» колонны спецтехники, которая расчищала трассу от наледи и снежных накатов.
На автобусной остановке в Красногвардейском районе автоинспекторы увидели мать с дочкой, которые ждали рейсового автобуса до Новоалександровска. Но автобуса не было и не могло быть из-за ограничения движения.
Наряд ДПС, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю, доставил маму с дочкой домой, напоив по пути горячим чаем. Маленькая Настя, которая вместе со своей мамой приехала в гости из Ростовской области, обещала историю спасения рассказать своим одноклассникам, а фотографии, сделанные на память, сохранить в семейном альбоме.
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю