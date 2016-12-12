Ставропольские автоинспекторы спасли от холода мать с ребенком

Холодно на дорогах Ставрополья. И снежно. На трассе «Новоалександровск – станица Григорополисская» вводилось ограничение движения для всех видов транспорта. Наряды ДПС круглосуточно следили за дорогой, «вели» колонны спецтехники, которая расчищала трассу от наледи и снежных накатов.

На автобусной остановке в Красногвардейском районе автоинспекторы увидели мать с дочкой, которые ждали рейсового автобуса до Новоалександровска. Но автобуса не было и не могло быть из-за ограничения движения.

Наряд ДПС, рассказали в УГИБДД ГУ МВД России по краю, доставил маму с дочкой домой, напоив по пути горячим чаем. Маленькая Настя, которая вместе со своей мамой приехала в гости из Ростовской области, обещала историю спасения рассказать своим одноклассникам, а фотографии, сделанные на память, сохранить в семейном альбоме.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/stavropolskie_avtoinspektory_spasli_ot_kholoda_mat_s_rebenkom_98745.html