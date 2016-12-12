Совершивший ДТП житель Невинномысска, скрылся с места и заявил об угоне

В отдел МВД России по Невинномысску обратился 30-лений местный житель. Мужчина заявил о том, что малознакомый парень угнал его «Ниву». Заявление оказалось ложным. Накануне мужчина совершил на своем авто незначительное ДТП, пообещал потерпевшему сходить за деньгами. А сам скрылся с места ЧП и заявил в полицию об угоне. По факту заведомо ложного доноса возбуждено уголовное дело, отметили в ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/sovershivshiy_dtp_zhitel_nevinnomysska_skrylsya_s_mesta_i_zayavi_98716.html