Сотрудники УИС Ставрополья провели «Урок мужества» для школьников

В честь Дня Героев Отечества.сотрудники уголовно-исполнительной системы Ставропольского края провели урок мужества для детей сотрудников и учащихся кадетской школы имени генерала Алексея Ермолова, на базе которой он и состоялся, рассказали в УФСИН России по краю.

Главной целью урока стало знакомство ребят с героями Ставрополья и России. Второй частью мероприятия стало посещение тематической выставки Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Ребята узнали о подвигах соотечественников, истории появления ордена Святого Георгия, ордена Славы, Георгиевского креста и георгиевской ленты.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/sotrudniki_uis_stavropolya_proveli_urok_muzhestva_dlya_shkolniko_98746.html