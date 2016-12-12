Сотрудники УИС Ставрополья провели «Урок мужества» для школьников
В честь Дня Героев Отечества.сотрудники уголовно-исполнительной системы Ставропольского края провели урок мужества для детей сотрудников и учащихся кадетской школы имени генерала Алексея Ермолова, на базе которой он и состоялся, рассказали в УФСИН России по краю.
Главной целью урока стало знакомство ребят с героями Ставрополья и России. Второй частью мероприятия стало посещение тематической выставки Ставропольского государственного историко-культурного и природно-ландшафтного музея-заповедника им. Г.Н. Прозрителева и Г.К. Праве. Ребята узнали о подвигах соотечественников, истории появления ордена Святого Георгия, ордена Славы, Георгиевского креста и георгиевской ленты.
Фото пресс-служба УФСИН России по краю