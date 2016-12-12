Сотрудники полиции на Ставрополье изъяли около полукилограмма марихуаны

За минувшую неделю сотрудники ставропольской полиции раскрыли около 50 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. В Степновском районе, например, они в доме 34-летнего ранее неоднократно судимого жителя райцентра более 200 граммов марихуаны. В Апанасенковском районе – у 33-летнего жителя села Дивного обнаружили более 250 граммов марихуаны. Возбуждены уголовные дела за незаконный оборот наркотиков. Максимальное наказание по этой статье УК РФ – 10 лет лишения свободы, подчеркнули в пресс-службу ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/sotrudniki_politsii_na_stavropole_izyali_okolo_polukilogramma_ma_98715.html