Россельхозбанк снизил ставки по ипотечным кредитам

Россельхозбанк снизил процентные ставки по ряду ипотечных кредитных продуктов. Так, до 31.12.2016 включительно по кредитным программам «Ипотечное жилищное кредитование с государственной поддержкой» и «Военная ипотека плюс» установлена единая процентная ставка в размере 10,9% годовых.

В рамках ипотечного кредитования на приобретение квартиры (таунхауса с земельным участком) или апартаментов на первичном и вторичном рынках жилья процентная ставка установлена на уровне 12,9% годовых.

Для участников «зарплатных» проектов и «надежных» клиентов Банка предусмотрены льготные процентные ставки от 11,5% годовых.

«В текущем году Банк неоднократно снижал процентные ставки на жилищные кредиты, благодаря чему они пользуются большой популярностью у наших клиентов. Уверен, что в последней месяц года спрос на ипотечные продукты возрастет, так как ставки стали еще более выгодными», – отметил директор Ставропольского филиала Россельхозбанка Алексей Сенокосов.

Получить более подробную информацию об условиях продуктов АО «Россельхозбанк» можно в офисах Ставропольского филиала Россельхозбанка на территории края и на официальном сайте Банка.

(Соб. инф.).

http://www.stapravda.ru/20161212/rosselkhozbank_snizil_stavki_po_ipotechnym_kreditam_98741.html