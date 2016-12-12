Резкое похолодание ожидается в Ставропольском крае

Госавтоинспекция региона призывает участников дорожного движения быть предельно аккуратными. По прогнозам синоптиков, 13 декабря, ожидается резкая смена погоды: на смену дождю придут осадки в виде мокрого снега, температура снизится до минус 6 градусов мороза днем, и до 15 градусов мороза ночью. Из-за перепада температур на дорогах может образоваться наледь. В утренние и вечерние часы в регионе – туман и, как следствие, ограничение видимости. Участникам дорожного движения рекомендуется не пользоваться личным автотранспортом, подчеркнули в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/rezkoe_pokholodanie_ozhidaetsya_v_stavropolskom_krae_98725.html