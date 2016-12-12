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12 декабря 2016 г.

Пьяный автоугонщик заснул за рулем краденой машины

В Кировском районе в полицию обратилась местная жительница и сообщила об угоне принадлежащего ей автомобиля. Его приметы были переданы всем наружным нарядам полиции и оперативным службам. Авто было обнаружено. В нем спал мужчина. Оказалось, что пьяный молодой человек, воспользовался оставленными ключами в замке зажигания и угнал автомобиль. Когда закончилось топливо, автомобиль остановился, а злоумышленник заснул в салоне, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/pyanyy_avtougonschik_zasnul_za_rulem_kradenoy_mashiny_98738.html
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