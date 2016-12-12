Пьяный автоугонщик заснул за рулем краденой машины

В Кировском районе в полицию обратилась местная жительница и сообщила об угоне принадлежащего ей автомобиля. Его приметы были переданы всем наружным нарядам полиции и оперативным службам. Авто было обнаружено. В нем спал мужчина. Оказалось, что пьяный молодой человек, воспользовался оставленными ключами в замке зажигания и угнал автомобиль. Когда закончилось топливо, автомобиль остановился, а злоумышленник заснул в салоне, рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/pyanyy_avtougonschik_zasnul_za_rulem_kradenoy_mashiny_98738.html