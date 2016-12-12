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12 декабря 2016 г.

Подросток умер от отравления газом из баллончика в Изобильненском районе

4 декабря днем текущего года в поселке Рыздвяный Изобильненского района возле одного из многоэтажных домов было найдено тело 15-летнего мальчика, жителя поселка, без видимых травм. Следственные органы начали проверку. Предварительно, судебно-медицинский эксперт дал заключение, что смерть подростка наступила от острого отравления неустановленным веществом. На месте происшествия найден баллончик для газовых горелок, отметили в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/podrostok_umer_ot_otravleniya_gazom_iz_ballonchika_v_izobilnensk_98721.html
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