Подросток умер от отравления газом из баллончика в Изобильненском районе

4 декабря днем текущего года в поселке Рыздвяный Изобильненского района возле одного из многоэтажных домов было найдено тело 15-летнего мальчика, жителя поселка, без видимых травм. Следственные органы начали проверку. Предварительно, судебно-медицинский эксперт дал заключение, что смерть подростка наступила от острого отравления неустановленным веществом. На месте происшествия найден баллончик для газовых горелок, отметили в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/podrostok_umer_ot_otravleniya_gazom_iz_ballonchika_v_izobilnensk_98721.html