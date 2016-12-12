Подготовку к Новому году обсудили в правительстве Ставропольского края
На еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсудили подготовку территорий региона к новогодним и рождественским праздникам.
В частности, предприятия края с 20 декабря планируют увеличить производство молочной продукции, хлебобулочных изделий и другой продукции, учитывая растущий спрос. Кроме того, на 1 января в муниципалитетах будут определены дежурные продовольственные магазины.
А коммунальные службы и ГИБДД проработают вопрос расчистки снега, регулировки движения и парковки автотранспорта рядом с магазинами и рынками в предпраздничные и праздничные дни.
В праздничные дни профильные министерства и администрации муниципалитетов обеспечат усиленную работу диспетчерских и аварийных служб.