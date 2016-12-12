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12 декабря 2016 г.

Подготовку к Новому году обсудили в правительстве Ставропольского края

Новогодие для сладкоежек

На еженедельном рабочем совещании в правительстве края обсудили подготовку территорий региона к новогодним и рождественским праздникам.

В частности, предприятия края с 20 декабря планируют увеличить производство молочной продукции, хлебобулочных изделий и другой продукции, учитывая растущий спрос. Кроме того, на 1 января в муниципалитетах будут определены дежурные продовольственные магазины.

А коммунальные службы и ГИБДД проработают вопрос расчистки снега, регулировки движения и парковки автотранспорта рядом с магазинами и рынками в предпраздничные и праздничные дни.

В праздничные дни профильные министерства и администрации муниципалитетов обеспечат усиленную работу диспетчерских и аварийных служб.

Наталья ТАРНОВСКАЯ , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161212/podgotovku_k_novomu_godu_obsudili_v_pravitelstve_stavropolskogo__98732.html
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