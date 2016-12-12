Мостик «Дамский каприз» в Кисловодске сохранит исторический облик

Капитальный ремонт знаменитого мостика «Дамский каприз», расположенного около Зеркального пруда Национального парка «Кисловодский» вызвал неоднозначную реакцию горожан и гостей курорта.

После того, как сняли ажурную кованую решетку, и остался лишь голый каркас, мостик предстал в ином, неприглядном, виде. Однако таким он будет всего лишь несколько дней. По словам директора ФГБУ «Национальный парк «Кисловодский» Дмитрия Науменко, мостик будет полностью восстановлен в историческом виде. Ажурная кованая решетка находится на ремонте.

– Она имела повреждения, нанесенные, в частности, металлическими замками, которые вешали на нее влюбленные пары в знак крепости своих чувств, – пояснил директор нацпарка. – Мы планируем установить рядом с мостиком инсталляцию, на которой молодые пары смогут символически «увековечивать» свои чувства.

Ремонт мостика «Дамский каприз» будет завершен до 25 декабря. Так что на Новый год жители и гости курорта увидят его в привычном облике.

http://www.stapravda.ru/20161212/mostik_damskiy_kapriz_v_kislovodske_sokhranit_istoricheskiy_obli_98749.html