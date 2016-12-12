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12 декабря 2016 г.

Молодежь Ставропольского края готова пополнить ряды предпринимателей

Молодежь Ставропольского края готова пополнить ряды предпринимателей

Как много деятельной молодежи проживает у нас в крае! Убедиться в этом можно было, посетив итоговое событие федеральной программы «Ты – предприниматель», которое прошло в минувшие выходные.

Насыщенная программа оставила много впечатлений. Для начинающих покорителей рынка прошли серия мастер-классов и тренингов от ведущих специалистов России. Темы тоже были обширные и интересные: «Бизнес и ораторское искусство: стратегический тандем», «Бизнес – пошаговая инструкция: перспективы и проблемы», «Электронный документооборот и его использование», «Продвижение бизнеса: digital-инструменты – в руки!». 

В завершение насыщенного дня подарками были награждены более 50 человек: победители олимпиады по предпринимательству, краевого конкурса бизнес-идей, фестиваля креативных стартапов, регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России – 2016».

Программа «Ты – предприниматель» в Ставропольском крае начала работать в октябре. За два месяца были проведены десятки обучающих семинаров и тренингов для школьников, студентов и молодых предпринимателей. Осуществить такой комплекса мероприятий помогло финансирование: наш край вошел в число субъектов-победителей федерального конкурсного отбора, а по размеру субсидии заняли одно из лидирующих мест.

– Над проектом работала целая команда, иногда в день проводилось по три-четыре мероприятия. В итоге мы поняли — на Ставрополье много молодежи, которая готова развивать край, реализовывать интересные инновационные идеи, – поделилась координатор программы в СК Виктория Ткачук.

Л. ОГАНЕСОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/molodezh_stavropolskogo_kraya_gotova_popolnit_ryady_predprinimat_98734.html
Фотография к статье Молодежь Ставропольского края готова пополнить ряды предпринимателей
Молодежь Ставропольского края готова пополнить ряды предпринимателей
Молодежь Ставропольского края готова пополнить ряды предпринимателей
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