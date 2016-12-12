Главную ёлку Кисловодска установят на цветомузыкальном фонтане

В Кисловодске, на Курортном бульваре, начат монтаж главной городской ёлки. Пьедесталом послужил цветомузыкальный фонтан. На нем установили специальный помост-основу. Новогодняя елка будет состоять из множества искусственных еловых лап. Её торжественное открытие запланировано на 25 декабря.

Жителей и гостей курорта ждет множество веселых и ярких праздничных мероприятий. На каждом из них в центре внимания будет Дед Мороз. Возможно, один из тех, кто участвовал городском конкурсе «MOROZ`ko – 2017», который на днях прошел в Выставочном зале Кисловодска. Деды Морозы, – от дошкольного возраста до пенсионного, – пришли со своими помощниками: снеговиками, сказочными персонажами и, конечно, Снегурочками. Зимних волшебников оценивали в номинациях: «Самый креативный Морозко», «Открытие года», «Кисловодский Морозик» (самый юный участник), «Приз зрительских симпатий» и других.

http://www.stapravda.ru/20161212/glavnuyu_elku_kislovodska_ustanovyat_na_tsvetomuzykalnom_fontane_98709.html