Форум крупнейших компаний СКФО в Кисловодске: «Сделано на Северном Кавказе»

«Сделано на Северном Кавказе». Под таким девизом в Кисловодске, на базе санатория «Плаза», прошел VI форум крупнейших компаний СКФО, организованный журналом «Эксперт Юг».

Его участники делились опытом, обсуждали проблемы и оценивали вклад регионального крупного бизнеса в экономику территории.

Открылся форум пленарным заседанием «Инвестиции в Северный Кавказ: перспективы региона глазами бизнеса». Нынешнее состояние экономики Ставропольского края, планы на будущее и основные инструменты поддержки бизнеса регионом представил заместитель министра экономического развития СК Алексей Когарлыцкий. А генеральный директор АО «Концерн «Энергомера» Виктория Курсикова поделилась секретами успеха этой известной ставропольской компании, которая занимает треть рынка приборов учета электроэнергии в СНГ.

О своих достижениях, планах и о проблемах, с которыми пришлось столкнуться, участникам форума рассказали руководители ставропольских обществ с ограниченной ответственностью «Моя мечта», «Агрофирма «Золотая нива», «Санаторий «Плаза», а также представители крупного бизнеса из республик Северного Кавказа.

В рамках форума состоялась торжественная церемония награждения лучших компаний по результатам ежегодных исследований крупного бизнеса и крупнейших инвестиционных проектов СКФО. Отрадно, что дипломы во многих номинациях главный редактор журнала «Эксперт ЮГ» Владимир Козлов вручил ряду предприятий, расположенных на территории Ста

http://www.stapravda.ru/20161212/forum_krupneyshikh_kompaniy_skfo_v_kislovodske_sdelano_na_severn_98706.html