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12 декабря 2016 г.

Двоих бывших полицейских на Ставрополье судят за служебный подлог

В Шпаковском районе двое бывших сотрудников полиции предстанут перед судом за злоупотребление должностными полномочиями и служебный подлог

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух инспекторов дорожно-патрульной службы взвода № 1 отдельной роты ДПС ОГИБДД отдела МВД России по Шпаковскому району. Они обвиняются в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Вечером 3 января 2015 года инспекторы, оформляя дорожно-транспортное происшествие двух автомобилей, выяснили, что водитель одного из них не имел прав, и сказали ему, что за вознаграждение он может избежать административной ответственности. Полицейские в справке о ДТП записали ложные сведения о водителе.

Уголовное дело направлено в суд, рассказали в краевом управлении СКР.

Как сообщили в краевой полиции, по фактам злоупотребления и служебного подлога была проведена служебная проверка. Сотрудники полиции была уволены, а их руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161212/dvoikh_byvshikh_politseyskikh_na_stavropole_sudyat_za_sluzhebnyy_98724.html
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