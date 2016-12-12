Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
12 декабря 2016 г.

Двое мужчин погибли на пожаре в частных домовладениях на Ставрополье

Пожарная охрана

В селе Дербетовка Апанасенковского района 10 декабря на пожаре погиб пенсионер. Мужчина жил в одиночестве. К нему в гости пришел сосед, но на стук никто не отзывался, а из щелей в двери валил дым. Прибывшие пожарные ПЧ №50 ПАСС СК выбили стекла и частично остудили помещение. В комнате на полу лежал хозяин домовладения. Причиной трагедии стал матрас, который тлел изнутри. Затем пламя перешло на пол и другие вещи. Без притока кислорода предметы тлели, выделяя ядовитые пары. Ими и отравился мужчина.

Как оказалось, погибший был на особом счету у местных пожарных из-за отсутствия коммуникаций и неисправного отопительного оборудования. Ему не раз напоминали о правилах обращения с огнем и запрете на курение в постели. Халатное отношение к мерам безопасности в итоге стоило мужчине жизни.

А в селе Казинка в Шпаковском районе 9 декабря сгорел частный дом на улице Чапаева. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1956 года рождения. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС края.

Ирина БОСЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161212/dvoe_muzhchin_pogibli_na_pozhare_v_chastnykh_domovladeniyakh_na__98744.html
Фотография к статье Двое мужчин погибли на пожаре в частных домовладениях на Ставрополье
Пожарная охрана
Пожарная охрана
Фото пресс-службы ПАСС СК
Закрыть
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Происшествия
Ставропольские автоинспекторы спасли от холода мать с ребенком
В Курском районе при столкновении с деревом погиб водитель
Двое мужчин погибли на пожаре в частных домовладениях на Ставрополье
Житель Ставрополья, лишенный водительских прав, устроил ДТП
Пьяный автоугонщик заснул за рулем краденой машины
Ставропольский край
Вопросы от зарплаты до тарифов обсудили на трехсторонней комиссии Ставрополья
Депутаты рассказали, что будет на очередном заседании Думы Ставрополья
В Ставропольском крае стали чаще проводить ярмарки
Подготовку к Новому году обсудили в правительстве Ставропольского края
11-классники Ставрополья написали итоговое сочинение по литературе

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!