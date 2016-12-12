Двое мужчин погибли на пожаре в частных домовладениях на Ставрополье

В селе Дербетовка Апанасенковского района 10 декабря на пожаре погиб пенсионер. Мужчина жил в одиночестве. К нему в гости пришел сосед, но на стук никто не отзывался, а из щелей в двери валил дым. Прибывшие пожарные ПЧ №50 ПАСС СК выбили стекла и частично остудили помещение. В комнате на полу лежал хозяин домовладения. Причиной трагедии стал матрас, который тлел изнутри. Затем пламя перешло на пол и другие вещи. Без притока кислорода предметы тлели, выделяя ядовитые пары. Ими и отравился мужчина.

Как оказалось, погибший был на особом счету у местных пожарных из-за отсутствия коммуникаций и неисправного отопительного оборудования. Ему не раз напоминали о правилах обращения с огнем и запрете на курение в постели. Халатное отношение к мерам безопасности в итоге стоило мужчине жизни.

А в селе Казинка в Шпаковском районе 9 декабря сгорел частный дом на улице Чапаева. На месте пожара обнаружен труп мужчины 1956 года рождения. Причина пожара, виновное лицо и материальный ущерб устанавливаются, сообщили в пресс-службе МЧС края.

http://www.stapravda.ru/20161212/dvoe_muzhchin_pogibli_na_pozhare_v_chastnykh_domovladeniyakh_na__98744.html