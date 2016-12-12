Депутаты рассказали, что будет на очередном заседании Думы Ставрополья

Председатель Думы Ставропольского края Г. Ягубов провёл еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата краевого парламента.

Руководители комитетов рассказали о планах работы на предстоящую неделю, основным событием которой станет очередное заседание Думы. Оно запланировано на четверг 15 декабря. Председатель комитета по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму В. Назаренко отметил, что в настоящее время уделяется особое внимание вопросу подготовки к пилотному проекту о курортном сборе на территории Кавминвод.

Ю. Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, проинформировал, что, по его данным, у ряда главных бюджетных распорядителей края есть существенные объёмы неизрасходованных денежных средств. До конца 2016 года осталось совсем немного времени, поэтому депутат попросил коллег взять на контроль вопрос исполнения расходных обязательств по курируемым комитетами Думы отраслям. Председатель комитета по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению С. Терехова отметила, что в повестку заседания Думы внесено два важных вопроса. Они касаются принятия закона об Общественной палате края, а также назначения мировых судей.

В. Муравьева, возглавляющая комитет по социальной и молодёжной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, коснулась проблемы с обеспечением школ края автобусами. Она приобретает особую остроту в следующем году, когда замена потребуется более чем ста машинам. Внушает надежду то, что предпринимаются конкретные шаги по её решению за счёт федеральных и спонсорских средств. В. Муравьёва отметила и то, что начат сбор заявок от муниципалитетов, претендующих на попадание в программу по строительству и ремонту сельских домов культуры. На эти цели из федерального и краевого бюджетов запланировано выделить 160 миллионов рублей.

Заместитель председателя комитета по аграрным и земельным вопросам, природопользованию и экологии В. Надеин рассказал, что идёт подготовка к проведению расширенных совещаний. Их темой станет совершенствование ряда положений краевого земельного законодательства. Председатель комитета по казачеству, безопасности, межпарламентским связям и общественным объединениям Ю. Гонтарь отметил, что в повестке предстоящего заседания Думы инициатива по внесению поправок в федеральное законодательство. Она предполагает предоставление субъектам РФ возможности осуществления выплат из своих бюджетов денежного вознаграждения гражданам, оказывающим содействие в выявлении, предупреждении, раскрытии преступлений террористической направленности и задержании лиц, занимающихся их подготовкой.

На вопросы повышения эффективности взаимодействия с федеральным центром обратил внимание спикер Г. Ягубов. Это, в частности, касается поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей. В 2017 году на столь важное направление будет выделено свыше 220 миллиардов рублей. Однако ряд существенных изменений претерпит сам алгоритм предоставления финансовой помощи. По мнению председателя Думы, чтобы нашему региону успешно адаптироваться к новым условиям господдержки АПК, потребуются определённые меры, в том числе и в бюджетной сфере.

Еще одна важная тема касается ряда принятых изменений в федеральное законодательство, призванных упорядочить ценовую политику крупных торговых сетей. В полную силу они заработают с января 2017 года. К этому времени продавцы должны заключить новые договоры с поставщиками, учитывающие все нововведения. Важные критерии в этих договорах – продовольственная безопасность региона и учёт интересов всех сторон – покупателей, поставщиков и ретейлеров. Спикер предложил усилить работу по данному направлению, с учётом новаций в госрегулировании торговой деятельности, комитету Думы по экономическому развитию, собственности, инвестициям, курортам и туризму.

Обсуждались и другие вопросы социально-экономического развития региона.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161212/deputaty_rasskazali_chto_budet_na_ocherednom_zasedanii_dumy_stav_98747.html