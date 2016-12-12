Голосуем за маленького пианиста Елисея Мысина из Ставрополя в финале «Синей птицы»
Сайту «Ставропольской правды» 15 лет: ставка на качество
12 декабря 2016 г.

Дед Мороз из Великого Устюга водил хоровод вокруг ёлки в Ставрополе

В Ставрополе 12 декабря прошла встреча детворы со Всероссийским Дедом Морозом, который, как известно, живет в Великом Устюге. Сегодня количество писем, пришедших в Волшебную столицу перевалило за три миллиона. Кто-то просит джедайский меч, кто-то – кругосветное путешествие. Но часто главное желание детей – просто увидеть настоящего Деда Мороза.

На это и нацелен Большой новогодний тур – от Великого Устюга и до Москвы, который начался еще в ноябре в день рождения главного волшебника. А наша краевая столица стала 14-й остановкой, которую совершил Дедушка Мороз. Он проехал уже больше 13 тысяч километров и в каждом городе волшебник сам принимает подарки. Из Ставрополя, кстати, он увезет три литра деревенского молока и корзину пирожков.

Первыми получили поздравления от настоящего Деда Мороза дети из большой семьи села Чернолесского и незрячий ребенок-инвалид из Ессентуков. После в ДКиС он дал пресс-конференцию. Волшебник рассказал журналистам много интересного: как фургон, в котором путешествует непрерывно пополняется подарками с самолетов, поездов и пароходов. Гости узнали, что в специальном отделе в его кабинете под названием «долгий ящик» хранятся письма детей, еще не заслуживших подарок. Ну, а для хороших добрых ребят Дедушка старается изо всех морозных сил. Даже большие мальчики и девочки – представители СМИ - в этот день получали награды за лучшие вопросы.

После традиционного скандирования, Дедушка Мороз вышел на площадку у здания ДКиС, где его уже ждали с хороводами и песнями. Возле яркой ёлки ставропольские дети поучаствовали в игровой программе «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Познакомившись со своим ставропольским преемником и проведя веселую зарядку для ребят и их родителей, Дедушка отправился поздравлять детей в хореографической школе. И позвал всех к себе в гости в Великий Устюг, куда можно приезжать круглый год, ведь летом там воздух, «который можно есть ложкой».

Уже 13 декабря большой, украшенный по праздничному автобус повезет Дедушку Мороза дарить новые улыбки детям и взрослым в Ростове-на-Дону.

Полина ВАКУЛЕНКО
http://www.stapravda.ru/20161212/ded_moroz_iz_velikogo_ustyuga_vodil_khorovod_vokrug_elki_v_stavr_98750.html
Фотография к статье Дед Мороз из Великого Устюга водил хоровод вокруг ёлки в Ставрополе
Дед Мороз из Великого Устюга прибыл Ставрополь
Закрыть
Новогодние новости (ссылки по теме)
Зарядиться праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»
Главную ёлку Кисловодска установят на цветомузыкальном фонтане
Свои Дедушка Мороз и Снегурочка появились в Ставропольском крае
Новый год и Рождество 2017 в Ставрополе: программа праздничных мероприятий
Новогоднюю историю о холодном сердце покажет Ставропольский ДКиС
Главного Деда Мороза ждут в Ставрополе 12 декабря
16 декабря на площади Ленина ставропольцы встретят Деда Мороза
Новогодняя ярмарка рукоделия ждет жителей и гостей Ставрополя в ТРЦ «Галерея»
В Ставрополе стартовал конкурс на лучшее украшение фасадов и витрин к Новому году
Дед Мороз (ссылки по теме)
Письма Деду Морозу российские дети будут писать по единому образцу
В канун Дня рождения Деда Мороза сказочный волшебник посетил школу-интернат Невинномысска
Деды Морозы провели инспекцию: ставропольские парки к встрече Нового года готовы
Дед Мороз открывает резиденцию на площади Ленина в Ставрополе
Дед Мороз отмечает день рождения и ждёт писем
В Ставрополе провели лыжный забег Дедов Морозов со Снегурочками и сказочную ассамблею
Выбор читателей
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Читаете ли вы газеты/журналы в бумажном виде?


Ставрополь
В Ставрополе на конференции формировали антикоррупционное мировоззрение
Дед Мороз из Великого Устюга водил хоровод вокруг ёлки в Ставрополе
Сотрудники УИС Ставрополья провели «Урок мужества» для школьников
Зарядиться праздничным настроением ставропольцам поможет концерт «С Новым годом!»
Молодежь Ставропольского края готова пополнить ряды предпринимателей
Общество
В День Конституции РФ в Буденновске состоялось торжественное вручение паспортов
Мостик «Дамский каприз» в Кисловодске сохранит исторический облик
Вопросы от зарплаты до тарифов обсудили на трехсторонней комиссии Ставрополья
В День конституции в правительстве Ставрополья вручили паспорта юным жителям края
Резкое похолодание ожидается в Ставропольском крае

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!