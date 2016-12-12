Дед Мороз из Великого Устюга водил хоровод вокруг ёлки в Ставрополе

В Ставрополе 12 декабря прошла встреча детворы со Всероссийским Дедом Морозом, который, как известно, живет в Великом Устюге. Сегодня количество писем, пришедших в Волшебную столицу перевалило за три миллиона. Кто-то просит джедайский меч, кто-то – кругосветное путешествие. Но часто главное желание детей – просто увидеть настоящего Деда Мороза.

На это и нацелен Большой новогодний тур – от Великого Устюга и до Москвы, который начался еще в ноябре в день рождения главного волшебника. А наша краевая столица стала 14-й остановкой, которую совершил Дедушка Мороз. Он проехал уже больше 13 тысяч километров и в каждом городе волшебник сам принимает подарки. Из Ставрополя, кстати, он увезет три литра деревенского молока и корзину пирожков.

Первыми получили поздравления от настоящего Деда Мороза дети из большой семьи села Чернолесского и незрячий ребенок-инвалид из Ессентуков. После в ДКиС он дал пресс-конференцию. Волшебник рассказал журналистам много интересного: как фургон, в котором путешествует непрерывно пополняется подарками с самолетов, поездов и пароходов. Гости узнали, что в специальном отделе в его кабинете под названием «долгий ящик» хранятся письма детей, еще не заслуживших подарок. Ну, а для хороших добрых ребят Дедушка старается изо всех морозных сил. Даже большие мальчики и девочки – представители СМИ - в этот день получали награды за лучшие вопросы.

После традиционного скандирования, Дедушка Мороз вышел на площадку у здания ДКиС, где его уже ждали с хороводами и песнями. Возле яркой ёлки ставропольские дети поучаствовали в игровой программе «Здравствуй, Дедушка Мороз!». Познакомившись со своим ставропольским преемником и проведя веселую зарядку для ребят и их родителей, Дедушка отправился поздравлять детей в хореографической школе. И позвал всех к себе в гости в Великий Устюг, куда можно приезжать круглый год, ведь летом там воздух, «который можно есть ложкой».

Уже 13 декабря большой, украшенный по праздничному автобус повезет Дедушку Мороза дарить новые улыбки детям и взрослым в Ростове-на-Дону.

Полина ВАКУЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161212/ded_moroz_iz_velikogo_ustyuga_vodil_khorovod_vokrug_elki_v_stavr_98750.html