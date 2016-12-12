Бюджетные корректировки обсудили в Думе Ставропольского края

Состоялось заседание комитета Думы Ставропольского края по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике.

Участники обсудили законопроект о внесении изменений в бюджет текущего года. Как отметила заместитель председателя правительства края, министр финансов Л. Калинченко, корректировки обусловлены дополнительным поступлением средств из федерального бюджета, а также перераспределением средств. В частности аш регион получит субсидии на возмещение затрат по созданию инфраструктуры индустриальных парков в размере 250 миллионов рублей. Эти средства предполагается направить на завершение создания инфраструктуры индустриального парка в городе Будённовске. Более 138 миллионов рублей запланировано на реализацию региональных программ в дорожной сфере.

Не обойдётся без корректировок и внутри краевого бюджета. Так, на 38 миллионов вырастут расходы по сельскому хозяйству на возмещение процентной ставки по инвесткредитам, что обеспечит софинансирование с федеральным бюджетом. На 30 миллионов предполагается увеличить краевой резервный фонд. В частности, эти деньги пойдут на ликвидацию последствий ураганного ветра, в результате которого пострадало несколько зданий бюджетных учреждений. Предполагается, что расходы на эти цели будут произведены за счёт сокращения средств, выделенных на обслуживание государственного долга.

Члены комитета также рекомендовали к включению в повестку дня декабрьского заседания Думы вопроса о внесении изменений в закон «Об инвестиционной деятельности в Ставропольском крае». Разработка этого документа стала возможна в связи с изменениями в Налоговом Кодексе РФ, которые предоставляют право субъектам снижать ставки налога на прибыль организаций, поступающего в их бюджеты, для участников региональных инвестиционных проектов. Сроки действия этих льгот установлены на максимальном уровне. Для участия в программе необходимо реализовывать инвестпроект на территории одного субъекта, а доля выручки от его реализации должна превышать 90 процентов.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161212/byudzhetnye_korrektirovki_obsudili_v_dume_stavropolskogo_kraya_98723.html