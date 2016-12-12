2-летняя девочка получила ожоги кипятком в яслях на Ставрополье

29 ноября текущего года в реанимационное отделение больницы Буденновского района доставлена 2-летняя девочка с ожогами груди и ног. Следственные органы проводят проверку. По предварительным данным, в ясельной группе одного из детских садов его сотрудники в электрическом чайнике подогревали воду, кипяток был пролит на ребенка, рассказали в краевом управлении СКР.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161212/2letnyaya_devochka_poluchila_ozhogi_kipyatkom_v_yaslyakh_na_stav_98718.html