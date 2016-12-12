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12 декабря 2016 г.

11-классники Ставрополья написали итоговое сочинение по литературе

Итоговое сочинение по литературе написали учащиеся 11-х классов, сообщила на еженедельном рабочем совещании в правительстве края заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина.

Итоговое сочинение по литературе написали учащиеся 11-х классов, сообщила на еженедельном рабочем совещании в правительстве края заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина. Сочинение является допуском к государственной итоговой аттестации. В испытаниях в этом году приняли участие 10,4 тысячи человек. За 15 минут до их начала будущим выпускникам были предложены темы работ на выбор: «Когда возникает конфликт между чувствами и разумом?», «Какой поступок можно назвать бесчестным?», «Согласны ли вы с утверждением Э.М.Ремарка: «Нужно уметь и проигрывать»?», «Сила или слабость человека проявляется в признании им своих ошибок?», «Могут ли люди быть друзьями, если они не сходятся во взглядах?».

Результаты станут известны еще до Нового года. У получивших неудовлетворительную оценку будут шансы повторно написать сочинение в феврале и мае 2017 года.

Наталья ТАРНОВСКАЯ , по материалам пресс-службы губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161212/11klassniki_stavropolya_napisali_itogovoe_sochinenie_po_literatu_98731.html
Фотография к статье 11-классники Ставрополья написали итоговое сочинение по литературе
Итоговое сочинение по литературе написали учащиеся 11-х классов, сообщила на еженедельном рабочем совещании в правительстве края заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина.
Итоговое сочинение по литературе написали учащиеся 11-х классов, сообщила на еженедельном рабочем совещании в правительстве края заместитель председателя ПСК Ирина Кувалдина.
Фото пресс-службы губернатора СК
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11-классники Ставрополья написали итоговое сочинение по литературе
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