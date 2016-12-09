Журналисту Николаю Марьевскому исполнилось бы 80 лет

Из поколения «шестидесятников» / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

9 декабря исполнилось 80 лет со дня рождения Николая Семеновича Марьевского.

Фото: из архива газеты «СП»

Об этом поколении, кому довелось повзрослеть в шестидесятые годы прошлого столетия, уже очень много и написано, и сказано, и фильмов снято. Они того достойны. Поскольку в полную грудь задышали пьянящим воздухом свободы после краха удушающей сталинской эпохи. И на все сто использовали дарованную историей возможность созидать, говорить, писать, строить и жить. Поэтому так много было среди «шестидесятников» поэтов и писателей – бунтарей, архитекторов и конструкторов – новаторов, инженеров, строителей, ученых, чьи достижения актуальны даже сейчас, в эпоху Интернета.

Нужно помнить еще, что все, кого причисляют к этому поколению, в детстве пережили войну. А детская память, как известно, самая яркая. Николай Марьевский, чей журналистский стаж составил около шестидесяти лет, вспоминал в статьях и радиопередачах, как в 1942 году вместе с мамой, сестрой и братом прошел почти 800 километров из оккупированного фашистами города Дебальцево на Донбассе до Кочубеевского района на Ставрополье. Здесь, в селе Ивановском, его вторая малая родина. И вся дальнейшая жизнь накрепко связана только со Ставропольем и с нашей профессией. В 1956 году опубликовал первую заметку в газете Северо-Кавказского военного округа. А после демобилизации работал сначала в районной, потом в городской газете «Невинномысский рабочий». Три года был заместителем ответственного секретаря в «Ставрополке». После окончания Ростовского университета восемь лет посвятил другому краевому изданию – «Молодому ленинцу». Дорос в нем до должности главного редактора.

– Краевая молодежная газета в те годы была по-настоящему боевой. Случалось, за это получали подзатыльники от старших товарищей из партийных органов, – вспоминает о том времени Марина Дмитриевна Корнеева, бывшая коллега Н. Марьевского, которую, в общем-то, не нужно представлять никому из ставропольских журналистов. – Марьевский, наш главный редактор, отличался как раз тем, что умел «держать удар». И нас, в ту пору начинающих, этому учил. Что не о цензуре надо думать, а о читателях. И рассказывать им о том, что действительно интересно молодежи. Тогда у нас был очень интересный коллектив. Моим завотделом был Георгий Пряхин, ныне популярный российский литератор и издатель. И вообще из того коллектива «Ленинца» вышло много теперь очень известных в крае людей. Николай Семенович – один из них. Он еще тогда, в 60-е и 70-е годы, обладал каким-то необычайным чувством внутреннего достоинства. Умел не прогибаться перед начальством. Несмотря ни на что, гнул свою линию. Может, поэтому его карьера руководителя СМИ позже так неожиданно оборвалась...

У автора этих строк свои личные воспоминания о Н. Марьевском. В 1986 году пришел к нему, председателю краевого телерадиокомитета, устраиваться на работу после окончания журфака. Первое впечатление было: суровый дядька. Оно быстро изменилось, когда «дядька», прочитав вырезки студенческих публикаций, неожиданно подобрел, разулыбался. А потом решительно заявил: «Слог есть, с фактами работать умеешь... Сейчас есть вакансия на краевом радио. Соглашайся». Я согласился, а когда через месяц приехал в Ставрополь по распределению, в кабинете председателя комитета по телевидению и радиовещанию сидел уже другой человек. Рассказывали, что Марьевского сняли с должности по личному указанию первого секретаря крайкома КПСС. Поводом послужила какая-то жалоба из Пятигорска. А на самом деле – все то же неистребимое желание гнуть свою линию и не прогибаться.

Он всю жизнь оставался «шестидесятником». Когда создавал сатирический телевизионный журнал «СТОП», который называли ставропольским «Фитилем», и снимал документальные фильмы. А позже работал доцентом в Ставропольском политехническом институте и преподавал журналистику в СКФУ. При этом сам никогда не переставал учиться. Когда ему было уже далеко за 60, окончил юридический факультет, получив третье по счету высшее образование.

Мне запомнилась еще одна наша встреча. Было это в августе 1991-го на митинге протеста против печально известного ГКЧП. Марьевский тогда стоял с плакатом на площади Ленина. А увидев меня, сказал с надеждой: «Вот увидишь, теперь все будет по-другому!». Еще он мне рассказал, что накануне вместе с другими протестующими расклеивал по городу листовки против путчистов.

Он всю жизнь продолжал оставаться журналистом. Уже на пенсии вел на краевом радио авторскую программу «На волнах моей памяти». «Вспоминаю прошлое, рассказываю о настоящем, делаю попытку заглянуть в будущее» – так он обозначил смысл этой передачи. А еще он писал стихи, был другом многих местных литераторов. Рассказывал о ставропольских писателях В. Гнеушеве, С. Бабаевском, Г. Пряхине, поведал множество малоизвестных эпизодов о жизни в нашем крае в хрущевские, брежневские и горбачевские времена. Был председателем комиссии по этике в краевом отделении Союза журналистов. В последние годы жизни, несмотря на тяжелую болезнь, редактировал газету «Вестник» краевой организации ветеранов.

…И опять вспоминаю, как, опираясь на трость, он все же поднимался на третий этаж в редакцию «Ставрополки», чтобы показать очередной номер этой газеты, и говорил мне: «А вот этот материал о войне ты обязательно прочитай». Сожалею, что так и не успел поблагодарить его при жизни за эту науку: никогда не гнуться под обстоятельствами. Как бы ни было трудно.

http://www.stapravda.ru/20161209/zhurnalistu_nikolayu_marevskomu_ispolnilos_by_80_let_98619.html