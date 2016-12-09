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9 декабря 2016 г.

Заслуженный артист Эстонской ССР Игорь Матюшкин побывал в ставропольской колонии

В ИК-11 Ставрополя состоялась встреча осужденных с поэтом Заслуженным артистом Эстонской ССР мастером художественного слова Игорем Матюшкиным. Он рассказал о своей жизни. А осужденный Андрей, который сам пишет стихи и участвует в разных конкурсах, прочитал свое «Письмо к маме», «Прости» и другие, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161209/zasluzhennyy_artist_estonskoy_ssr_igor_matyushkin_pobyval_v_stav_98700.html
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