Заслуженный артист Эстонской ССР Игорь Матюшкин побывал в ставропольской колонии

В ИК-11 Ставрополя состоялась встреча осужденных с поэтом Заслуженным артистом Эстонской ССР мастером художественного слова Игорем Матюшкиным. Он рассказал о своей жизни. А осужденный Андрей, который сам пишет стихи и участвует в разных конкурсах, прочитал свое «Письмо к маме», «Прости» и другие, рассказали в пресс-службе УФСИН России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161209/zasluzhennyy_artist_estonskoy_ssr_igor_matyushkin_pobyval_v_stav_98700.html