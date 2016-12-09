В ставропольских архивах хранится более 3 миллионов документов

Архивы края: динамика положительная / «Ставропольская правда» от 9 декабря 2016 г.

На расширенном заседании коллегии комитета Ставропольского края по делам архивов рассмотрены итоги паспортизации государственных и муниципальных архивов.

Как подчеркнула председатель комитета Елена Долгова, за период с 2013 по 2015 год имеется положительная динамика по выверке учета архивных документов.

Заметно активизировался процесс создания электронного архива Ставропольского края. В частности, успешно участвуют в информационном наполнении базы данных «Архивный фонд» архивные отделы администраций Георгиевского, Предгорного и Минераловодского городского округа. Обеспечено введение 100% сведений о составе и содержании архивных документов Александровским, Труновским районами, городом Невинномысском. В целом в «Архивный фонд» включена информация о 1919 тысячах единиц хранения.

Как отмечалось на коллегии, из аварийных помещений в более удобные переехали фонды Александровского архива, новые помещения получили архивы Кировского и Степновского районов, города Ставрополя.

По итогам паспортизации в государственных и муниципальных архивах края сегодня находится около 3 млн единиц хранения. Почти на 49% увеличился объем документов на электронных носителях.

http://www.stapravda.ru/20161209/v_stavropolskikh_arkhivakh_khranitsya_bolee_3_millionov_dokument_98667.html